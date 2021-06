Governo vai lançar programa de formação sobre diversidade e igualdade cultural e religiosa

O Governo vai lançar brevemente um programa de formação para o setor público sobre a diversidade e igualdade cultural e religiosa, disse esta terça-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"É intenção do Governo lançar em breve um programa de formação e capacitação dos profissionais do setor público, central e local, que incidirá sobre a diversidade e a igualdade cultural e religiosa que caracteriza o nosso país", disse a ministra na sessão de encerramento de uma conferência que assinalou os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal.

A conferência, organizada pelo Alto Comissariado para as Migrações, realizou-se na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-Religioso.

No discurso que encerrou a conferência Mariana Vieira da Silva justificou a iniciativa do Governo com os tempos que se vivem "em que esse trabalho é necessário" e em que um pouco por todo o mundo, "e nestas coisas nenhum país é um oásis", se questionam valores e princípios de tolerância, pluralismo e cooperação.

"E é através do diálogo, da educação, da compreensão mútua, que podemos contribuir para prevenir tomadas de posição extremistas ou o crescimento das intolerâncias", disse a ministra.