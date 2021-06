Covid-19: Quase 30% da população portuguesa tem vacinação completa

Veja também:

Quase 30% da população portuguesa tem a vacinação completa contra a Covid-19, indica o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Um total de 2,947 milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina, o equivalente a 29% da população do país.

Com pelo menos uma dose há 4,688 milhões de pessoas, 46% dos residentes em Portugal.

Até domingo, 20 de junho, foram administradas mais de 7,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.

Na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos, 93% têm a vacinação completa. Entre os 65 e os 79 anos, a percentagem é de 59%.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região do país com menor percentagem de pessoas com a vacinação completa, um total de 24%. Com a primeira dose estão protegidos 45% dos residentes em LVT.

O Alentejo é a região do país onde a segunda dose da vacina está mais avançada, com 34% dos habitantes com a vacinação completa.

O Norte tem 31% da população com a vacinação completa e 43% com uma dose.

Entretanto, o processo de vacinação vai ser antecipado nos lares. Todos os funcionários e utentes que foram infetados há mais de três meses vão ser vacinados contra a Covid-19, revela à Renascença a “task force” do plano de vacinação.



“Em virtude do risco acrescido da maioria deste universo, face à sua idade avançada, a ‘task force’ e a DGS avaliaram ser prudente abrir-se uma exceção ao previsto na norma 002/2021 e proceder à vacinação de todos os funcionários e utentes que foram infetados há mais de 3 meses (e não 6 meses)”, refere a equipa que coordena o plano de vacinação em Portugal.

Em resposta a questões colocadas pela Renascença, a “task force” acrescenta que a Segurança Social identificou 8.500 pessoas por vacinar em lares, sendo que 4.500 foram infetados.