Covid-19. Lisboa com mais um centro de vacinação a partir de quarta-feira

No âmbito da aceleração do processo da vacinação em Lisboa, o centro de vacinação do Pavilhão 3 da Cidade Universitária vai ser reativado esta quarta-feira, dia 23 de junho, a partir das 9h00.

Este Centro vai ter uma equipa de 28 militares dos três ramos das Forças Armadas e capacidade para administrar cerca de 1.200 doses diárias.

O espaço vai funcionar na modalidade “casa aberta”, ficando disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos que estejam inscritos no ACeS Lisboa Norte e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.

O horário deste centro na Cidade Universitária é das 9h30 às 17h30, sete dias por semana.

Entretanto, a testagem gratuita nas farmácias, em Lisboa, à Covid-19 deixou de estar limitada a dois testes mensais por morador na cidade, passando a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente em Lisboa, informa a Câmara Municipal.

Desde o dia 31 de março, quando arrancou o programa da autarquia, já foram realizados mais de 60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa.

O número de testes efetuados, nas farmácias e postos móveis organizados pela autarquia e Cruz Vermelha, mais do que duplicou na última semana: passou de uma média diária de 1.000 testes para mais de 3.500 testes/dia, nos dias 17 e 18 de junho.

A rede de pontos móveis de testagem, com 17 pontos, também vai ser reforçada a partir desta semana, informa a mesma nota enviada às redações.

O Plano Municipal de Testagem de Lisboa estava a funcionar em 110 farmácias aderentes.

A partir desta segunda-feira, equipas dos serviços de proteção civil municipal vão estar nas principais zonas comerciais a “sensibilizar, porta a porta, o comércio local e restauração para a necessidade de testar os seus funcionários”.