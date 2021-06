Covid-19: Centro de vacinação de "atendimento livre" abre segunda-feira em Lisboa

Veja também:

Lisboa vai ter, a partir de segunda-feira, um centro de vacinação contra a Covid-19 em Alcântara que vai funcionar em regime de "atendimento livre", sem marcação, anunciou esta terça-feira o presidente Fernando Medina.

"Vamos ter, já a partir de segunda-feira, um centro em Alcântara que vai funcionar no formato de atendimento livre para todas as pessoas que estejam nas faixas etárias abrangidas no plano de vacinação, para que se possam ir vacinar sem pré-marcação", disse o autarca socialista no seu espaço de comentário na TVI24.

De acordo com o presidente da Câmara de Lisboa, este centro vai funcionar entre as 07h00 e as 21h00.

Esta é uma das medidas tomadas pela autarquia lisboeta para acelerar a vacinação em Lisboa, região onde se têm registado nos últimos dias os maiores casos de infeção diários por Covid-19.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 1.020 novos casos de infeções por Covid-19, 648 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.