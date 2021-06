​Covid-19: Antecipada vacinação de idosos e funcionários infetados nos lares

Veja também:

O processo de vacinação vai ser antecipado nos lares. Todos os funcionários e utentes que foram infetados há mais de três meses vão ser vacinados contra a Covid-19, revela à Renascença a “task force” do plano de vacinação.



“Em virtude do risco acrescido da maioria deste universo, face à sua idade avançada, a ‘task force’ e a DGS avaliaram ser prudente abrir-se uma exceção ao previsto na norma 002/2021 e proceder à vacinação de todos os funcionários e utentes que foram infetados há mais de 3 meses (e não 6 meses)”, refere a equipa que coordena o plano de vacinação em Portugal.

Em resposta a questões colocadas pela Renascença, a “task force” acrescenta que a Segurança Social identificou 8.500 pessoas por vacinar em lares, sendo que 4.500 foram infetados.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirma a existência de seis surtos ativos de Covid-19 em lares portugueses.

Há 54 pessoas infetadas, “parte das quais já estarão igualmente recuperadas. Também neste setor a redução do número de surtos tem sido significativa”, confirmou à Renascença esta autoridade da saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou hoje que não há necessidade de voltar a limitar as visitas a lares de idosos, advogando que as pessoas vacinadas contagiadas com o novo coronavírus desenvolvem "uma doença muito mais moderada".

Apesar da existência de seis surtos ativos em lares de idosos, Marta Temido garantiu estar atenta à questão, mas considerou que a limitação das visitas "a pessoas institucionalizadas em estruturas residenciais para idosos não parece ter neste momento necessidade de ser estabelecida".

Portugal regista esta terça-feira mais seis mortes e 1.020 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O país está em cima da linha da zona vermelha da matriz de risco.

Três das vítimas mortais tinham entre 70 e 79 anos e as restantes três mais de 80 anos.