Ambiente quer regulamentar sistema de recolha de embalagens até ao fim do ano

O ministro do Ambiente espera regulamentar o sistema de recolha de embalagens até ao final do ano, mas vai esperar pelas eleições autárquicas para logo depois fechar a questão sobre o modelo do sistema.

João Pedro Matos Fernandes falava aos jornalistas, em Agualva, concelho de Sintra, depois de confrontado com a denúncia de três associações ambientalistas, segundo as quais há um desperdício diário de quatro milhões de embalagens de bebidas, devido ao atraso do Ministério do Ambiente em regulamentar o sistema de depósito de embalagens com retorno.