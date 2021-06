Imagem viral de elefante a invadir casa na ​Tailândia

A casa, que fica próximo de um parque natural, tinha sido danificada no mês passado por outro elefante e a parede ainda não tinha sido reparada.

A família de Ratchadawan saiu dos quartos, desceu as escadas e deu de caras com o paquiderme, que espreitava para a cozinha através de um buraco na parede.

“Estamos a dormir e acordámos com um barulho”, conta Ratchadawan Puengprasoppon, uma residente de Hua Hin que viu a sua habitação ser “visitada” por um elefante asiático no último sábado.

A fotografia de um elefante a invadir uma casa na Tailândia à procura de comida tem tanto de insólito como de alerta para a redução do habitat natural da vida selvagem um pouco por todo o mundo.

“Desde nova que tenho visto elefantes perto da nossa aldeia à procura de comida, mas esta é a primeira vez que destruíram a minha casa”, refere Ratchadawan Puengprasoppon, citada pela CNN.

O elefante meteu a cabeça na cozinha desta família tailandesa e procurou alimentos com a tromba, chegando a meter um saco plástico na boca.

Os conflitos entre vida selvagem e seres humanos têm aumento nas últimas décadas, devido à redução dos habitats naturais.

"Embora cerca de metade da extensão geográfica do habitat do elefante na Tailândia seja considerada adequada para a conservação de elefantes a longo prazo, grande parte desta área está ameaçada pela agricultura, estradas e outros desenvolvimentos, resultando em fragmentação e aumento (conflito homem-elefante)", refere um estudo de 2018, publicado na revista PLOS One.

No início do mês, a China acompanhou a caminhada de uma manada de elefantes que abandonou uma reserva natural.

Os elefantes causaram estragos por onde passavam e obrigaram moradores a ficar confinados em casa, como medida de segurança.