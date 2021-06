Deixa de ser obrigatório usar máscara na rua em Itália nas regiões com menos casos

Deixará de ser obrigatório utilizar máscara em espaços públicos nas zonas de Itália com menos casos, anunciou o ministro da Saúde do país, Robert Speranza, esta segunda-feira.

"A partir de 28 de junho vamos ultrapassar a medida de usar máscaras no exterior nas 'zonas brancas [com menos casos]", disse, numa publicação nas redes sociais.

Todas as regiões do país estão com restrições aliviadas em relação às medidas de prevenção à propagação da Covid-19, exceto o Vale de Aosta, uma pequena região no noroeste italiano que faz fronteira com França e Suíça.