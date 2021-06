João Sousa também cai em pares em Maiorca

João Sousa despediu-se, esta terça-feira, de Maiorca, depois de ter sido eliminado no torneio de pares, logo na 1.ª ronda. O tenista português fez dupla com o argentino Guido Pella e foram derrotados, por duplo 7-6, pelo par formado pelo argentino Andrés Molteni e o italiano Andrea Vavassori.

Sousa já tinha sido afastado do quadro de singulares, por Lucas Pouille, ainda na qualificação.

O melhor tenista português de sempre, atualmente na posição 120 do "ranking" mundial, segue agora para Londres, onde vai participar no torneio de Wimbledon. Sousa tem entrada direta no quadro principal do Grand Slam inglês.