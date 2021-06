João Domingues eliminado à primeira em Wimbledon

João Domingues esteveve 53 minutos na relva do court número 2 do All England Club, em Wimbledon. O tenista português, 241 do mundo, foi eliminado por Daniel Masur (217), por 6-1 e 6-2.

O alemão não deu qualquer hipótese a João Domingues e segue para a 2.ª ronda do "qualifying".

Masur nunca esteve no quadro principal de um Grand Slam e nas duas tentativas em 2021, na Austrália e em Roland Garros, foi eliminado na ronda inaugural da qualificação.

João Sousa e Pedro Sousa têm acesso direto ao quadro principal de Wimbledon. Frederico Ferreira Silva joga o "qualifying". Na 1.ª ronda tem pela frente o russo Evgeny Donskoy.