Internacional português de andebol renova com o FC Porto

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Leonel Fernandes para as próximas três temporadas, até 2024.

O ponta esquerda internacional português, de 23 anos, tem Supertaça, dois campeonatos e duas Taças de Portugal pelos portistas.

Citado pelo site oficial do FC Porto, Leonel Fernandes admite que "é uma alegria enorme" receber este "voto de confiança" e continuar no campeão nacional. O andebolista define, ainda, objetivos para a próxima época.

“A nível nacional passa por manter o estatuto de campeão, com algumas Taças de Portugal pelo meio. A nível internacional é continuar a disputar a Liga dos Campeões com a mesma qualidade que temos vindo a demonstrar, sempre de olhos postos na 'final four'", refere.