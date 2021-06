Vilafranquense quer "honrar a oportunidade que foi dada" no regresso à II Liga

O dirigente assume que o treinador Carlos Pinto vai permanecer, mas que o plantel sofrerá "uma remodelação", anunciando que os próximos dias serão de reuniões com vista a analisar os contratos que terminam no final deste mês e aqueles que poderão ou não continuar.

O Vilafranquense quer construir um plantel que possa "honrar a oportunidade" dada ao clube de regressar à II Liga. O clube foi repescado pela Liga de Clubes depois do Cova da Piedade ter sido despromovido por não cumprir com os requisitos financeiros.

O técnico de 48 anos tinha começado a última temporada no Chaves e não consegui assegurar a manutenção no Vilafranquense. No entanto, Carlos Pinto conta já com duas subidas de divisão no currículo, ao serviço do Santa Clara e Famalicão.

"Temos que agregar qualidade e fazer diferente para não sofrermos o mesmo das duas últimas temporadas", esclarece.

Rio Maior continua a ser casa

Outra garantia é que a SAD ribatejana continuará a jogar fora de Vila Franca de Xira e Rio Maior permanecerá como "casa emprestada". Osvaldo Voges explica que "o estádio começa a ser construído nos próximos meses". O dirigente sublinha o esforço da "comunidade vilafranquense, de todo o movimento no concelho", mas será impossível esta temporada jogar em Vila Franca, assume com tristeza.

O emblema ribatejano ficou na penúltima posição na época anterior, mas mantém-se no segundo escalão por convite da Liga de Clubes para preencher a vaga deixada aberta pela falta de cumprimentos dos requisitos pelo Cova da Piedade.