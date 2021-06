Santa Clara europeu arrancou hoje a pré-temporada

O Santa Clara iniciou, esta terça-feira, a temporada 2021/22 com os habituais exames médicos, estando o primeiro treino de campo marcado para a próxima quinta-feira de manhã.

Os dois primeiros dias da nova época do conjunto açoriano serão marcados pela realização de vários exames médicos, como análises ao sangue e à urina, a realização de provas de esforço, de radiografias do tórax, de ortopantomografias e ecocardiogramas.

O primeiro treino está agendado para quinta-feira às 10h00 locais (menos uma hora do que no continente), estando marcada uma conferência do treinador Daniel Ramos para as 9h45 no estádio de São Miguel.

Os jogadores Mikel Villanueva e Fábio Cardoso, que tem sido associado a uma possível transferência para o FC Porto, são os únicos que têm autorização para se juntar mais tarde aos trabalhos da equipa.

Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica) e de Paulo Henrique (ex-Penafiel).

No sentido inverso, abandonaram o clube os jogadores Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas, uma vez que o clube decidiu não renovar o contrato aos quatro futebolistas.

A temporada 2021/22 vai marcar a estreia do antigo olheiro dos ingleses do Manchester United João Ferreira como novo diretor desportivo do Santa Clara.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

O Santa Clara vai defrontar na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi, em 22 e 29 de julho, ditou o sorteio.

A formação açoriana estreia-se na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.