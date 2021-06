Boavista suspende Sub-23

O Boavista decidiu “suspender temporariamente” a equipa de futebol de Sub-23 e já não vai participar na Liga Revelação da próxima época.

Em comunicado, a SAD axadrezada diz que a ideia é reforçar e consolidar a competitividade do plantel principal.

“Nesta fase de forte implementação e crescimento sustentado do projeto desportivo, a Boavista FC, Futebol SAD entende como absolutamente necessário direcionar toda a energia e meios para o reforço e consolidação da sua equipa principal no panorama do futebol nacional, de forma a garantir a adequada competitividade na próxima edição da I Liga”, escreve, em comunicado.

Não é divulgado neste comunicado se ou quantos jogadores do plantel Sub-23 da temporada passada vão transitar para a equipa A das panteras.

O Boavista comunica ainda que a equipa feminina de futebol não vai ser inscrita no campeonato nacional, apostando o clube apenas na formação.