Marlon troca Sassuolo pelo Shakhtar

Marlon Santos é reforço do Shakhtar Donetsk para as próximas cinco temporadas. O central brasileiro deixa o Sassuolo e ruma ao clube ucraniano onde irá encontrar Roberto de Zerbi, treinador que o levou para o Sassuolo e o orientou nas últimas três temporadas.

Os clubes não revelaram os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa italiana fala em 12 milhões de euros.

Formado no Fluminense, internacional sub-20 pelo Brasil, Marlon teve contrato com o Barcelona, clube pelo qual realizou apenas três jogos, e jogou, ainda, no Nice, antes de rumar a Itália. O central, de 25 anos, fica com contrato válido com o Shakhtar até junho de 2026.