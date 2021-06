Lloris recorda "memória dolorosa" do Euro 2016. "Já faz parte do passado"

Hugo Lloris, guarda-redes da seleção francesa, admite que a final do Euro 2016, vencida por Portugal, é ainda uma memória dolorosa, mas já faz parte do passado e foca-se apenas no jogo de quarta-feira, da última jornada da fase de grupos do Euro 2020.

"É uma memória dolorosa. Foi um cenário difícil para os franceses, mas já faz parte do passado. Depois conseguimos vencer o Mundial e essas duas coisas estão ligadas uma à outra. Amanhã é outro jogo diferente. Um jogo difícil para as duas equipas", afirmou, em conferência de imprensa.

A França entra em campo como campeão mundial, mas deslizou com um empate a um golo frente à Hungria. França joga com Portugal já com a qualificação para os "oitavos" garantida.