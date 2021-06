Euro 2020. Mount e Chilwell podem falhar jogo dos oitavos de final

Mason Mount e Ben Chilwell vão falhar o jogo desta noite frente à República Checa e podem até falhar o jogo dos oitavos de final, confirmou a Federação inglesa em comunicado.

"Os dois jogadores estão a cumprir isolamento até dia 28 de junho. A decisão foi tomada depois de uma consulta com o Ministério da Saúde", pode ler-se na nota.

Todo o plantel inglês testou negativo à Covid-19, incluíndo os dois jogadores do Chelsea, que têm de cumprir isolamento por contacto de risco com Billy Gilmour, depois do empate contra a Escócia. Os colegas de equipa do Chelsea estiveram largos minutos à conversa após o apito final, o que foi considerado um contacto de risco.

Os dois vão treinar de forma individual no centro de treinos da Federação. Mount e Chilwell podem ainda falhar o jogo dos oitavos de final, dependendo dos resultados desta noite, que ditarão os confrontos dos oitavos de final e respetivas datas.

Caso a Inglaterra vença o grupo, jogará na terça-feira, dia 29, frente ao segundo classificado do grupo F, de Portugal. Caso termine em segundo, jogará a 28 de junho contra o segundo classificado do grupo E, jogo que Mount e Chilwell não poderão dar o seu contributo.