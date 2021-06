"Está a gozar?". Luís Enrique não pensa demitir-se da seleção espanhola

Luis Enrique não pensa demitir-se do cargo de selecionador espanhol caso a equipa não consiga garantir a presença nos oitavos de final do Euro 2020. O

"Demitir-me? Está a gozar, certo? Até estou a pensar em renovar, imagine só", disse, em conferência de imprensa.

A Espanha empatou os dois jogos da fase de grupos do Euro 2020, frente à Suécia, sem golos, e Polónia, a um golo, e tem de garantir o apuramento no último jogo, com a Eslováquia.

À entrada para a última jornada, a Espanha está no terceiro lugar do grupo E, com dois pontos. A Suécia lidera o grupo, com quatro pontos, seguida da Eslováquia, por três pontos. A Polónia tem apenas um ponto.