Diego Laxalt deixa AC Milan e ruma ao Dínamo de Moscovo

O AC Milan comunicou, esta terça-feira, a venda definitiva de Diego Laxalt ao Dínamo de Moscovo.

O lateral-esquerdo internacional uruguaio, de 28 anos, esteve emprestado ao Celtic, da Escócia, durante a temporada que agora finda.

Laxalt garantiu o salto do Génova para o AC Milan após brilhar no Mundial 2018, em que ajudou o Uruguai a eliminar Portugal nos oitavos de final e a chegar aos "quartos". Contudo, não conseguiu afirmar-se nos "rossoneri" e, três empréstimos depois, ruma agora à Rússia, precisamente o país onde foi feliz com a seleção.

O Milan agradece a Laxalt pelo "profissionalismo que sempre mostrou e deseja-lhe o melhor para o seu futuro pessoal e profissional".