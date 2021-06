Croácia bate Escócia e apura-se para os "oitavos"

A Croácia garantiu o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020, esta terça-feira, ao bater a Escócia, por 3-1, na terceira jornada do grupo D.

Obrigada a vencer para sobreviver, a Croácia adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por intermédio de Nikola Vlasic. No entanto, em cima do intervalo, Callum McGregor restabeleceu a igualdade.

Os croatas regressaram do intervalo a tentar marcar novamente, contudo, só conseguiram aos 62 minutos, com um grande golo de Luka Modric. Um quarto de hora depois, Ivan Perisic confirmou o apuramento.

A Croácia passa no segundo lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que passa em terceiro. A Inglaterra venceu o grupo, com sete pontos, ao passo que a Escócia ficou em último, com um.

Veja o golo de Modric: