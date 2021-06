Copa América. Argentina vence Paraguai

A Argentina venceu o Paraguai, por 1-0, com golo de Papu Gómez, em jogo da 3.ª jornada Copa América, realizado em Brasília. A equipa de Messi, que esteve em campo os 90 minutos, está na frente do Grupo A da competição, com sete pontos.

Para o mesmo grupo, Uruguai e Chile empataram a um, com Vargas a marcar para os chilenos e Arturo Vidal, na própria baliza, a empatar para os uruguaios. O Chile está na 2.ª posição do grupo, com cinco pontos; o Uruguai é 4.º classificado, e penúltimo, com um ponto, em dois jogos.

Cada um dos dois grupos da Copa América tem cinco seleções e só os últimos classificados de cada grupo não passam para a próxima fase.