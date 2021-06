Altice avança para despedimento coletivo

A Altice Portugal vai avançar com o processo de despedimento coletivo, confirmou esta terça-feira à Renascença fonte sindical.

Os representantes dos trabalhadores receberam carta da administração no sentido de avançar com um processo de despedimento coletivo.

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice estava, pelas 14h45 desta terça-feira, reunida com a administração da empresa de telecomunicações.

Fonte da Altice citada pelo jornal "Dinheiro Vivo" diz que o despedimento coletivo vai envolver menos de 300 funcionários e está inserido no plano de reorganização da empresa.

O anúncio do despedimento coletivo segue-se a um programa de saídas por mutuo acordo, que envolve cerca de 1.400 rescisões com trabalhadores.

"A adesão à segunda fase do Programa Pessoa, que terminou na passada sexta-feira, esteve em linha com as expectativas da empresa, tendo registado mais de 1.400 candidaturas voluntárias", indicou uma fonte da Altice, em março deste ano.

O processo está agora em "fase de análise, decisão e comunicação internas", sublinhou.