Convidamos para o programa o jornalista Nelson Marques, que acaba de escrever o livro “Os Homens também choram”. Neste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos o autor conta várias histórias de homens para quem a revolução já começou.

A nova masculinidade é o tema em debate nesta edição.

Oiça a conversa com Nelson Marques e Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais e membro da equipa Portuguesa que coordena o projeto PARENT (Promotion, Awareness Raising and Engagement of men in Nurture Transformations).

O Da Capa à Contracapa é um programa moderado por José Pedro Frazão e realizado em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.