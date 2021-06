Pepe relativiza momento da seleção. "Pode parece, mas não estamos assim tão mal"

O defesa Pepe acredita que a seleção nacional "não está assim tão mal" como pode parecer na fase de grupos do Euro 2020, depois da pesada derrota por 4-2 frente à Alemanha no segundo jogo.

Gosens celebrou lançamentos contra Portugal

Pepe diz que Portugal tem de repetir as exibições que tornaram a seleção respeitada no futebol mundial. O defesa-central dá o exemplo de Gosens, lateral da Alemanha, que "até celebrou lançamentos" no jogo frente à equipa lusa.

"Contra a Alemanha, tenho uma imagem clara na minha cabeça que o lateral-esquerdo quando ganha um lançamento vibrava. Mostra a raiva que eles tinham para nos poder ganhar. Temos de igualar isso, essa vontade e querer para poder seguir a nossa caminhada e conseguir os nossos objetivos", recorda.

O jogo frente à "mannschaft" foi menos conseguido, mas a análise está feita e os erros corrigidos.

"Ficámos muito tristes e fizemos essa análise individual e com o selecionador. Estamos com uma vontade tremenda de demonstrar o valor que temos. Quando se ganha, ganhámos todos, quando perdemos, perdemos todos. Essa é a força do nosso grupo. Para amanhã concretamente temos de ter as linhas juntas, e uma equipa muito solidária, que foi isso que nos fez ser respeitados hoje na Europa", termina.

Portugal joga frente à França na quarta-feira, às 20h00, jogo que decidirá o futuro da seleção nacional no Euro 2020. Portugal tem qualificação garantida para os oitavos de final se vencer, empatar ou perder por 2-0. O jogo terá relato diretamente da Arena Puskás, em Budapeste, na Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.