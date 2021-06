​Carne com vinho tinto, bitoques e francesinhas em Budapeste

"Picante" é o nome de um pequeno restaurante português situado a cinco minutos de carro do estádio do Vasas, o “laboratório” da seleção em Budapeste.



Adrienne Bago, a gerente, é húngara e sabe poucas palavras em português. “Obrigado, bom dia e boa noite”, as palavras que conhece e pronuncia na perfeição. Visitámos o "Picante", na Rua Victor Hugo em Budapeste e encontrámos um pequeno espaço vocacionado para "take-away", mas com duas mesas e um balcão para os clientes que preferem fazer a refeição no interior do espaço.

Nas paredes cheira a Portugal. Dois painéis de azulejos que retratam uma caravela dos Descobrimentos e a colocação do vinho em barris de carvalho. Também não passam despercebidos, um galo de Barcelos, cachecóis da seleção, do Benfica e do FC Porto, um grande poster de Eusébio e uma imagem de Ronaldo a celebrar um dos golos do memorável jogo na Suécia que qualificou Portugal para o Mundial de 2014.