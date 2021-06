Primeiro dia de Verão com “Solstício das Palavras” em Beja

O solstício de Verão que, nesta segunda-feira, marca o início da estação no hemisfério Norte é assinalado em Beja com o início da Feira do Livro “Solstício das Palavras”.

De 21 a 27 de junho, a capital do baixo Alentejo recebe a primeira edição de uma iniciativa que pretende, durante uma semana, “celebrar a palavra escrita, lida, dita e cantada.”

Nos próximos dias, a cidade de Beja apresenta um conjunto de atividades em torno da palavra, como “tertúlias com escritores, sessões de autógrafos, espetáculos, exposições, atividades para pais e filhos e feira do imaginário – artesanato urbano”, indica uma nota da Câmara Municipal, enviada à Renascença.

O programa do evento decorre em vários espaços da cidade alentejana, de acordo com as iniciativas agendadas. A Feira do Livro e as sessões de autógrafos acontecem no Parque Vista Alegre. Já o Centro UNESCO recebe, entre outras atividades, lançamentos de livros, conferências ou encontros com escritores. O Teatro Pax Julia e a Biblioteca Municipal José Saramago, que celebra nesta segunda-feira 147 anos de vida, são outros locais que acolhem o certame.

Quase duas dezenas de quiosques estão instalados no Parque Vista Alegre, recebendo outras tantas editoras nacionais e locais, além de uma representação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, assim como um stand dedicado à literatura africana, no âmbito do Plano Local de Integração de Migrantes e uma exposição/venda de artesanato urbano.

Uma dezena de autores locais e 15 nacionais marcam presença em Beja, participando em tertúlias moderadas pelos jornalistas Isabel Lucas, Maria João Costa, Hélder Gomes, Filipa Melo e Ana Daniela Soares.

Luís Osório, António Carlos Cortez e Rita Taborda Duarte, Ricardo Viel e Sérgio Letria sobre José Saramago, Adalberto Alves e Eduardo Ramos, Nuno Júdice e José Mário Silva, Maria do Rosário Pedreira e Nuno Camarneiro são “os autores nacionais que celebram a sua vida literária em Beja nas tardes de sábado e domingo no Centro UNESCO”, revela o município.

No âmbito de uma parceria com a ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, estão previstos encontros com escritores alentejanos, como Isabel Tomé, Dinis Cortes, Francisco do Ó Pacheco, José Fernando Rosa Mendes ou Vitor Encarnação, nos finais de tarde, entre hoje e próxima sexta-feira.