Festival Sónar acontecerá pela primeira vez em Lisboa em abril de 2022

O festival Sónar, que junta música, criatividade e tecnologia, e que se realiza desde 1994, em Barcelona, acontecerá pela primeira vez em Lisboa, em abril de 2022, foi anunciado esta segunda-feira.

A primeira edição do Sónar Lisboa, apresentada esta segunda-feira em conferência de imprensa, está marcada para os dias 08, 09 e 10 de abril de 2022, e irá acontecer em vários locais da cidade.

Embora os locais não estejam todos fechados, um dos organizadores, João Menezes, anunciou que o festival irá dividir-se entre o Hub Criativo do Beato, o Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes, o Pavilhão do Rio do Centro do Congressos de Lisboa, e a Sónar Village, a ser criada na zona do antigo terminal de Santos, junto ao rio.