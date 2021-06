PCP promove “política alternativas” para enfrentar a crise

Entre segunda e terça-feira, os deputados comunistas vão multiplicar-se em visitas. Desde o porto de pesca da Trafaria, a encontros com trabalhadores da TAP, reuniões com a administração do Hospital de Setúbal ou ainda com a direção nacional da Polícia Judiciária e do DCIAP, o grupo parlamentar comunista dedica as suas jornadas parlamentares aos distritos de Lisboa e Setúbal, mas através deles quer defender a sua “política alternativa” para enfrentar os problemas nacionais.

“Temos alguns exemplos evidentes de medidas que são necessárias tomar para enfrentar e ultrapassar os problemas nacionais que verificados e o PCP entende que isso é possível e é preciso fazer-se com uma política alternativa”, afirmou o líder da bancada comunista, João Oliveira, em antecipação a estes dois dias de jornadas.

João Oliveira deu alguns exemplos de problemas para os quais os comunistas pretender encontrar soluções de forma a minimizar o impacto social e económico da pandemia: ”Seja na situação epidemiológica que temos tido e nos impactos que resultam da epidemia, nas dificuldades que os trabalhadores enfrentam, particularmente com tentativas de liquidação e de limitação dos sues direitos, com despedimentos coletivos em curso , desrespeito por horários de trabalhos, com situações de precaridade a adensarem-se, seja nas dificuldades que, do ponto de vita económico, se vão verificando, seja nas situações relacionadas com a justiça e o combate à corrupção.”

As jornadas parlamentares do PCP começam ao fim da manhã desta segunda-feira com a intervenção de abertura das jornadas parlamentares do PCP, que será feita esta pelo secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, na Casa do Alentejo. Seguem-se de visitas a diversas entidades nos distritos de Lisboa e Setúbal, que se prolongam na tarde de segunda e na manhã de terça-feira. As conclusões vão ser apresentadas terça-feira pelas 17h00.