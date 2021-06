Chega quer impedir novo confinamento da Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

O partido Chega quer impedir uma nova proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), como a que se viveu no passado fim-de-semana. Para isso, o partido de André Ventura vai avançar com uma providência cautelar urgente no Supremo Tribunal Administrativo (STA).



André Ventura tinha tentado impedir a medida no fim de semana passado e, para isso, entregou uma ação do Supremo com o argumento de que a medida decidida pelo Governo no Conselho de Ministros de quinta-feira seria inconstitucional. O STA, contudo, não apreciou a ação por considerar que qualquer decisão que fosse tomada já não produzia efeito, uma vez que a proibição terminou às 6h00 da manhã desta segunda-feira.

“Esta norma tem inequivocamente natureza temporária, tendo cessado os seus efeitos às 6h00 de hoje. Afigurando-se que, nesta data, o tribunal já não pode decretar a intimação pretendida por a medida já ter deixado de produzir efeito”, o Tribunal considerou que se trata de uma ação de “inutilidade superveniente”, lê-se no despacho a que a Renascença teve acesso.