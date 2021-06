Testes nas famácias passam a ser ilimitados e abertos a moradores fora de Lisboa

No último mês apenas foram efetuados 31 testes ao abrigo do programa de testes gratuitos que a CML disponibilizou para estes trabalhadores.

A rede de pontos móveis de testagem, com 17 pontos, também vai ser reforçada a partir desta semana, informa a mesma nota enviada às redações.

O número de testes efetuados, nas farmácias e postos móveis organizados pela autarquia e Cruz Vermelha, mais do que duplicou na última semana: passou de uma média diária de 1.000 testes para mais de 3.500 testes/dia, nos dias 17 e 18 de junho.

Lisboa vai contar com mais um centro de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é acelerar o processo, aumentando em 12 mil as pessoas vacinadas por semana na capital.

A circulação de e para a AML esteve proibida desde as 15h00 de sexta-feira até às 6h00 desta segunda-feira, uma decisão anunciada na quinta-feira pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros, devido à subida de novos casos de infeção, a grande maioria ligados à variante Delta.

A prevalência da variante Delta (B.1.617.2, associada à Índia) é superior a 60% na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), segundo dados avançados domingo pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Já na região Norte a prevalência desta variante é inferior a 15%.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 17.065 pessoas com covid-19 e foram registados 865.050 casos de infeção por SARS-CoV-2.