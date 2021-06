Movimento Zero marcha para o Terreiro do Paço em protesto não autorizado

Os elementos das forças de segurança ligados ao Movimento Zero manifestaram-se esta segunda-feira em frente ao Parlamento e seguiram para o Terreiro do Paço, numa marcha que não estava prevista nem autorizada.

A manifestação abandonou, cerca das 15h30, a zona do Parlamento, alegadamente em direção ao Ministério da Administração Interna, mas a meio do percurso voltou para trás.



Num volte-face, os elementos do Movimento Zero voltaram a retomar o caminho do Terreiro do Paço, percorrendo a Avenida 24 de Julho.

A concentração estava apenas marcada para o parlamento, onde hoje à tarde foi reforçado o policiamento, mas a liderança do Movimento Zero anunciou ao princípio da tarde que ia deslocar o protesto para o Ministério da Administração Interna, na praça do Comércio, apesar de não ter autorização.



