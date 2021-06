Menino Noah tem alta esta segunda-feira

O menino Noah, que esteve desaparecido durante 36 horas em Proença-a-Velha, vai ter alta esta segunda-feira.

A notícia foi avançada pelo hospital de Castelo Branco.

"Pensava que só poderia sair amanhã, mas como hoje estava tudo bem, decidimos dar alta já hoje. As escoriações são tão superficiais que não requerem qualquer acompanhamento médico. Não tinham perigo. Basta fazer hidratação da pele e fica apenas com umas cicatrizes", disse aos jornalistas Maria Eugénia André, diretora clínica do Hospital de Castelo Branco.



Noah foi encontrado na sexta-feira ao início da noite. Maria Eugénia André explica que a decisão de manter o menino de dois anos internado durante o fim de semana foi da equipa médica.



"Na sexta-feira e no sábado, sabíamos que a criança estava livre de perigo, mas queríamos fazer o primeiro acompanhamento da área psicológica e social ainda em internamento", refere a diretora clínica.

Os pais têm a consciência que têm de ter acompanhamento, porque o stress foi elevado, sublinha, e esta segunda-feira tiveram uma consulta, adianta Maria Eugénia André.