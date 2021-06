Marta Temido admite mais restrições: "Precisamos de ganhar tempo para controlar novas variantes"

Marta Temido afirma que "Portugal está em contraciclo relativamente a um conjunto de outros países europeus em termos da incidência, o número de novos casos, mas também o risco efetivo de transmissão". A situação explica-se, em parte, pelo avanço da variante Delta, mais 60% transmissível.

"Por um lado, isto tem uma explicação relativamente aos dados de Lisboa e Vale do Tejo, que se prende com o facto de estarmos com um desconfinamento mais à frente do que outros países da União Europeia, mas de estarmos neste momento com uma prevalência bastante elevada da variante Delta, cuja transmissibilidade mais elevada é também conhecida e que é já dominante em Lisboa e Vale do Tejo."

Marta Temido destaca que, atualmente, o país tem "vacinas e capacidade de testagem quais não dispúnhamos há um ano, e temos mais conhecimento sobre a forma de transmissão e de nos protegermos".

"Contudo medidas não farmacológicas nesta fase de transição podem ainda ser necessárias. Temos que ir avaliando e pedir o apoio de todos para, o mais possível, evitar medidas que, sabemos, têm impactos económicos e sociais muito elevados", apela.

O autoagendamento da vacina Covid-19 arranca esta segunda-feira para maiores de 37 anos e não de 35 como foi previsto no fim de semana, confirmou à Renascença fonte da "task force" do plano de vacinação.

A partir desta segunda-feira, quem tiver 37 ou mais anos poderá recorrer ao Portal do Autoagendamento, da Direção-Geral da Saúde (DGS), para marcar a vacina contra a Covid-19, garante a mesma fonte.

A ministra da Saúde adiantou que o autoagendamento para maiores de 35 anos vai arrancar ainda esta semana.

A testagem gratuita nas farmácias, em Lisboa, à Covid-19 deixou de estar limitada a dois testes mensais por morador na cidade, passando a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente em Lisboa, informa a Câmara Municipal.



A ideia da imunidade do grupo com 70% da população vacinada contra a covid-19 está "completamente desatualizada" porque a vacina não protege contra a infeção e a transmissão do vírus, afirma Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.