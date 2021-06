Mais 756 casos, 38 internados e três mortes por Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta segunda-feira mais três mortes e 756 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais estão internadas 443 pessoas com o novo coronavírus, são mais 38 doentes em 24 horas.



Em unidades de cuidados intensivos mantêm-se 97 pessoas internadas.

Portugal tem 28.657 casos ativos de Covid-19, uma subida de 360 infeções no espaço de 24 horas.

Recuperaram da doença 393 pessoas em relação ao boletim de domingo.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser o epicentro da doença, com três mortes e 484 novos casos (64% do total diário) esta segunda-feira. Duas vítimas mortais têm entre 70 e 79 anos e outra mais de 80 anos.

O Norte tem mais 126 casos (15%), o Centro 28, o Alentejo 23, o Algarve 69, os Açores 23 e a Madeira três infeções.

O índice de transmissibilidade R(t) aumentou para 1,18 a nível nacional e para 1,19 no Continente.

A taxa de incidência nacional é de 119,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é de 120,1 casos.

