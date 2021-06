Grande Lisboa. GNR detetou mais de 200 infrações às restrições do fim de semana

A GNR detetou mais de 200 infrações às restrições de circulação durante o fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa (AML), revela à Renascença o capitão João Gaspar.

“Durante esta operação, foram detetadas 210 situações de incumprimento sem justificação legal para sair ou entrar da Área Metropolitana de Lisboa, tendo em ato contínuo pedida continuação da deslocação para o seu destino”, indica.

No balanço provisório nesta segunda-feira, o oficial sublinha a maneira como os portugueses respeitaram as regras impostas, na sequência do aumento de casos de Covid-19 na região.

“A grande maioria da população estava ciente das regras em vigor, que só podiam circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa de acordo com um conjunto de exceções previstas no diploma aprovado, exceções estas que já são conhecidas, tendo em conta que se regem pelas mesmas situações dos últimos meses”, afirma o capitão da GNR.

“Só temos a referir que a operação decorreu de forma tranquila e com a colaboração de toda a população portuguesa”, remata.

João Gaspar considera, por outro lado, que o tempo que se fez sentir, com alguma chuva e vento e temperaturas mais frescas, também ajudou.

“O fluxo rodoviário era mais reduzido relativamente a outros fins de semana, mas o facto pode dever-se também às condições meteorológicas não serem as mais favoráveis. No entanto, estamos conscientes de que a população estava ciente destas novas regras. A população está colaborante”, reforça.

A circulação de e para a AML esteve proibida desde as 15h00 de sexta-feira até às 6h00 desta segunda-feira, uma decisão anunciada na quinta-feira pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros, devido à subida de novos casos de infeção, a grande maioria ligados à variante Delta.