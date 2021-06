Covid-19: Surto com 15 infetados em lar de Mafra onde houve vacinação

Veja também:

Quinze utentes do lar Solar de S. Gião, no concelho de Mafra, estão infetados pela covid-19, apesar de já terem sido vacinados, confirmou esta segunda-feira a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Aquela entidade adiantou à agência Lusa que dos 15 utentes daquele lar, localizado na freguesia do Milharado, que estão infetados, 12 têm "sintomas ligeiros" e três estão internados.

A ARSLVT esclareceu que todos os utentes e funcionários do lar foram vacinados contra a covid-19.

Uma outra utente hospitalizada veio também a falecer.

As autoridades de saúde desconhecem a origem do surto, que começou no dia 14.