Covid-19: Gaia negou pedidos para festejos de São João e faz apelo à contenção

A Câmara de Vila Nova de Gaia negou os pedidos para a realização de festas de São João porque "com esta cadência" o concelho "corre o risco de voltar atrás no confinamento", disse esta segunda-feira o presidente.

"O Município deu indeferimento a todos os pedidos de festas no São João no espaço público. Apelo às famílias e coletividades que se estão a organizar festas para que cumpram as regras. Voltem para casa cedo e façam as coisas o mais reservadas possível. O processo de vacinação está a correr extraordinariamente bem, mas já estamos a chegar aos 80 casos por 100 mil habitantes, quando tínhamos há uma semana e meia 48", disse Eduardo Vítor Rodrigues no final da reunião camarária que decorreu esta tarde.

O presidente da autarquia revelou aos jornalistas que pelo menos 20 coletividades, associações de moradores e clubes pediram para realizar festas, mas "todas foram proibidas" devido aos riscos de infeção e transmissão associados à pandemia da covid-19.