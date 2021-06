Autarquia de Famalicão contrata enfermeiros para acelerar processo de vacinação

Veja também:

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão contratou 24 enfermeiros com vista a aumentar a capacidade de resposta do Centro de Vacinação Covid-19 do concelho, instalado no CIIES, em Vale S. Cosme.

Segundo a nota enviada à Renascença, a autarquia responde, assim, a um pedido sinalizado por parte do Agrupamento de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão, antevendo que “a necessidade de voltar a mobilizar equipas de enfermagem para a normal atividade das várias unidades de saúde pudesse prejudicar o desempenho no centro de vacinação e também a morosidade do processo”.

Assim, até ao final de julho, é disponibilizado por parte da autarquia famalicense às entidades de saúde um banco extraordinário de 4. 000 horas em serviço de enfermagem.

Os 26 enfermeiros encontravam-se em situação de desemprego ou com disponibilidade fora do horário laboral e, segundo a autarquia, que recorreu à bolsa de contratação da Ordem dos Enfermeiros, criada para maximizar os esforços para a aceleração e massificação progressiva da vacinação em Portugal, foram contratados em regime de prestação de serviços.

O Centro de Vacinação Covid-19 de Famalicão, instalado em fevereiro no CIIES mediante uma parceria estabelecida entre o município e o ACES de Vila Nova de Famalicão, já administrou perto de 73 mil vacinas. Em média são ministradas 1. 500 vacinas por dia.

A infraestrutura conta com o apoio de mais de duas dezenas de técnicos cedidos pela Câmara Municipal para acolhimento, encaminhamento e orientação dos utentes. É também à autarquia que compete a limpeza do espaço e a vigilância externa.

A autarquia de Famalicão, que disponibilizou diverso material para o funcionamento do centro de vacinação, oferece ainda transporte gratuito de autocarro a partir das unidades de saúde locais.

Para a vacinação ao domicílio de doentes dependentes, a autarquia disponibiliza dois veículos que permanecem ao serviço do ACES.

O Centro de Vacinação Covid-19 de Famalicão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00, e aos fins-de-semana, quando existe disponibilidade de vacinas.