​Portugal e Espanha investigam possível concertação ibérica

A Autoridade da Concorrência e a homóloga espanhola, a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), realizaram buscas e apreensões em empresas prestadoras de serviços de informação comercial e financeira.



Em comunicado, o regulador nacional diz que estão a ser investigados possíveis acordos de partilha de mercado e de fixação de preços. Segundo a autoridade liderada por Margarida Matos Rosa estão em causa "possíveis restrições da concorrência, consubstanciadas em acordos e práticas concertadas para repartir mercados e clientes e fixar os preços de venda e descontos aplicáveis a assinaturas de produtos de informação comercial e financeira sobre empresas".

A investigação decorre nos dois países, em paralelo, com operações em simultâneo entre 2 e 8 de junho, uma cooperação no âmbito da Rede Europeia da Concorrência (REC), juntamente com a Comissão Europeia.

Não são identificadas as empresas. Segundo o regulador, foi decretado o segredo de justiça, para preservar os interesses da investigação.

As empresas envolvidas são suspeitas de "infração muito grave ao direito de concorrência", uma vez que alteraram com os acordos as normais condições de funcionamento de um mercado concorrencial, "diminuindo nomeadamente o risco associado a um comportamento autónomo e independente por parte das empresas".

Os denunciantes podem beneficiar de uma redução ou dispensa de coima.