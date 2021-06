Índia com 53.256 casos, valor mais baixo em 88 dias

Veja também:

A Índia registou 53.256 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo nos últimos 88 dias, confirmando a tendência de redução, além de 1.422 mortes.

O total de casos ativos desceu para 702.887, com o número de pessoas que recuperaram da doença nas últimas 24 horas (78.190) a ultrapassar o número de novos casos pelo 39.º dia consecutivo, indicou o Ministério da Saúde, em comunicado.

A taxa de positividade dos testes de diagnóstico do novo coronavírus permanece abaixo dos 5% há 14 dias consecutivos, rondando atualmente os 3,32%, de acordo com a nota.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a pandemia está sob controlo quando a taxa de positividade de um país é inferior a 5%.

O declínio de casos tem sido acompanhado pela retirada progressiva de restrições impostas para desacelerar a propagação do vírus, embora o Governo tenha alertado este fim de semana para o facto de um relaxamento excessivo poder acelerar a chegada de uma terceira vaga, depois da devastadora segunda vaga, em maio.

“A retirada das restrições em alguns estados levou ao regresso da superlotação de mercados e espaços semelhantes, sem respeitar as normas de comportamento adequado contra o coronavírus”, afirmou o secretário do Interior indiano, Ajay Bhalla, em carta dirigida aos chefes de governo de Estado.

A Índia está a reabrir os monumentos ao público, entre eles o Taj Mahal, à medida que o número de infetados e de mortos continua a diminuir.

Na semana passada, em Nova Deli, foram reabertas lojas, centros comerciais e restaurantes, tendo também sido atenuadas as restrições em Mumbai, Bengaluru, Chennai, entre outras cidades.

A Índia iniciou hoje a vacinação gratuita contra a Covid-19 para maiores de 18 anos.

O total de doses administradas ronda os 280 milhões, de acordo com os dados atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

Com mais de 29,9 milhões de infeções acumuladas, a Índia é o segundo país com mais casos a nível mundial, depois dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O total de óbitos eleva-se agora a 388.135, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas por covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil.