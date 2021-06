​França reabre discotecas a 9 de julho

Veja também:

As discotecas vão reabrir em França a partir de 9 de julho, anunciou esta segunda-feira o Governo liderado pelo Presidente Emmanuel Macron.



Quem tiver o certificado de saúde pode aceder aos estabelecimentos de diversão noturna a partir do próximo mês, disse Alain Griset, o ministro responsável pelo setor das pequenas e médias empresas, no final de uma reunião no Eliseu.

O portador do passe tem que estar vacinado contra a Covid-19, com as duas doses, ou apresentar um teste negativo.

Por agora, não está prevista a realização de testes rápidos à entradas das discotecas, esclareceu o ministro.

O uso de máscara não será obrigatório no interior dos estabelecimentos de diversão noturna.

O Governo francês garante que vai continuar a apoiar o setor a fazer face à redução do volume de negócio devido à pandemia.