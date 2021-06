Direita sobe em França e trava Marine Le Pen

Os partidos de direita venceram a primeira volta das eleições regionais e departamentais e conseguiram travar a subida do partido nacionalista de Marine Le Pen, que há seis anos ficou em primeiro lugar com 26% dos votos.

O partido nacionalista e anti-imigração francês não venceu em nenhuma das seis regiões, de um total de 13, em que as estimativas o apontavam como vencedor, tendo apenas conquistado 19% dos votos.

A vitória dos republicanos sobre o Reagrupamento Nacional de Le Pen é a grande surpresa desta votação que deixou o partido do Presidente Macron, o República em Marcha, aquém das expectativas.

A votação fica também marcada por uma elevada abstenção na ordem dos 66%.

Marine Le Pen que via estas eleições como um trampolim para as presidenciais de 2022, justifica o desaire da extrema-direita com a abstenção e apela ao eleitorado para ir às urnas, na segunda volta, marcada para o próximo domingo.

Na corrida mantêm-se todas as listas que conseguirem mais de 10%, podendo haver coligações entre listas que obtenham mais de 5% do escrutínio. A composição das listas para a segunda volta tem de ser entregue esta segunda-feira.