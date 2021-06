Catalunha: ​“Puigdemont e os que fugiram não podem ser indultados”

O Governo espanhol vai indultar os independentistas catalães que organizaram um referendo, mas a medida não se aplica aos que fugiram do país, como Carles Puigdemont, afirma à Renascença o Raul Moreno, deputado do Partido Socialista Catalão.



O executivo de Pedro Sánchez aprova, terça-feira, indultos aos nove independentistas da Catalunha que estão presos há dois anos por terem promovido, em 2017, um referendo à independência da região.

O pré-anuncio foi hoje feito pelo chefe de governo espanhol, em Barcelona, e foi aplaudida pelos catalães que assistiram à declaração. Mas o primeiro-ministro espanhol deixou muitas perguntas em aberto.

Questionado pela Renascença, Raul Moreno, deputado do Partido Socialista Catalão, começa por sublinhar que a decisão de Pedro Sánchez não altera as diferentes convicções - de federalistas e de independentistas -, mas aposta num diálogo com base nas leis existentes.

"Creio que este anúncio de Pedro Sánchez está em linha com a vontade de muitos catalães, que querem passar de uma época de divisão e enfrentamento à reconciliação. O anúncio de Pedro Sánchez surge num momento em que o Governo quer apostar no diálogo, sem que ninguém renuncie ao que pensa. Nem nós renunciamos a uma Espanha federal, nem os independentistas irão renunciar a uma Catalunha independente. Mas ficará claro que através do diálogo a única solução é o entendimento, acordo e respeito pelas leis."