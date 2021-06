Portugal derrota o Cazaquistão

A seleção portuguesa de futebol de praia iniciou esta segunda-feira da melhor forma a qualificação para o Campeonato do Mundo da modalidade, com um triunfo por 7-3 diante do Cazaquistão, na primeira jornada do Grupo A.

Rui Coimbra foi o destaque da partida ao anotar um “hat-trick” que, aliados aos golos de Bê Martins, Von, Léo Martins e Rúben Brilhante, oferecendo a vitória a Portugal.

Do lado do Cazaquistão marcaram Igor Demeshko (2) e Dmitriy Perevyortov.

Portugal está na liderança do agrupamento, com três pontos, igualado com a Ucrânia, que esta segunda-feira venceu a Turquia, por 7-5, enquanto cazaques e turcos, adversários da equipa das quinas na terça-feira, às 19h30, seguem no último lugar, sem pontos.