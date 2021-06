Jogos Olímpicos. Até 10 mil espectadores japoneses vão ser permitidos nas bancadas

As autoridades japonesas decidiram permitir que até 10 mil espectadores possam assistir aos eventos dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nas bancadas, mesmo reservando o direito de reverter a decisão, anunciou a organização da prova, esta segunda-feira.

Segundo o anúncio dos organizadores, as autoridades nipónicas manterão o direito de realizar as competições, espalhadas por diversos locais na capital, à porta fechada no caso de um novo surto de Covid-19.