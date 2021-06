João Sousa volta a ser o número um do ténis português

João Sousa recuperou o estatuto de número um português no "ranking" mundial de ténis, ao superar Pedro Sousa na tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, logo seguido do russo Daniil Medvedev e do espanhol Rafael Nadal.

O vimaranense, de 32 anos, apesar de ter ultrapassado o tenista lisboeta, desceu 11 posições na hierarquia mundial e figura agora no 120.º lugar, em vésperas de arrancar Wimbledon, entre 28 de junho e 11 de julho, no All England Club, onde vai defender os oitavos de final de final disputados em 2019.

Já Pedro Sousa, de 33 anos, ocupa o 121.º posto no "ranking" ATP, depois de cair 13 lugares na tabela, e prepara-se para se estrear no quadro principal do terceiro Grand Slam do ano.