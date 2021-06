Basquetebol. FC Porto continua, mas boicota árbitros da final

O FC Porto anunciou, após reunião extraordinária da direção, a decisão de continuar a disputar o campeonato de basquetebol, mas ameaça não comparecer nos jogos em que estejam os árbitros que estiveram no último jogo da final do “play-off” da época que agora terminou contra o Sporting.

"Tendo em conta a gravidade dos erros de arbitragem cometidos em prejuízo do FC Porto no quinto jogo dessa final, e considerando o impacto que esses erros tiveram na atribuição do título campeão nacional, a direção decidiu que na próxima temporada o FC Porto não comparecerá em qualquer jogo para o qual sejam nomeados os árbitros envolvidos nestas decisões, sem prejuízo, caso isso venha a acontecer, de suspender a participação na Liga Portuguesa de Basquetebol", escrevem os dragões em comunicado.

Após a final do campeonato, os azuis e brancos consideraram ter sido prejudicados pela arbitragem e ameaçaram terminar com a equipa de basquetebol.