Liga anuncia inscrições. Boavista e Arouca confirmados na primeira divisão

A Liga de Clubes anunciou, esta segunda-feira, os clubes inscritos nos campeonatos profissionais e confirmou a presença de Boavista e Arouca na I Liga.

O Rio Ave, que pela voz do advogado Pedro Macieirinha já garantiu estar atento, e o Sp. Farense acompanham o processo de perto, uma vez que em caso de incumprimento de outrem são os clubes na linha da frente para ocuparem vaga em aberto na I Liga.

O Boavista cumpriu com os requisitos, como tinha sido anunciado pelo presidente Vítor Murta. Em causa estava uma dívida do pagamento de um relvado do Estádio do Bessa. Os axadrezados tentaram o adiamento do pagamento da verba a rondar os 300 mil euros, mas desta vez o pedido foi chumbado e o Boavista pagou o valor em causa.

A situação do Arouca, vencedor do “play-off” foi sinalizada por o clube estar em situação de insolvência, situação que poderia abrir outra vaga. Sobre o tema, os arouquenses já tinha indicado que o seu PER foi aprovado em março de 2021.

Nesse sentido, Rio Ave e Farense, duas equipas que foram despromovidas desportivamente, vão mesmo disputar a II Liga, enquanto que a subida do Arouca continua válida, assim como a manutenção do Boavista.