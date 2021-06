Álvaro Pacheco quer continuar a fazer história no Vizela

O plantel que disputou a II Liga foi praticamente o mesmo que conseguiu a subida do Campeonato de Portugal para o segundo escalão e Álvaro vai manter vários desses elementos, agora na I Liga.

"O objetivo é não fugirmos daquilo que somos. Queremos ganhar os jogos todos. Sabemos que não será possível, mas vamos entrar sempre com esse foco", diz o treinador, aos jornalista, em Lousada, onde a equipa inicia os trabalhos de pré-época, depois de ter terminado o ano anterior com um registo de 24 jogos sem perder.

Álvaro Pacheco tem bem claro o seu objetivo para a próxima temporada. O treinador quer "continuar a fazer história no clube". Depois de ter garantido o regresso à I Liga , 36 anos depois da única presença, o Vizela vai procurar manter-se no escalão principal, sendo que a ideia passa por manter a fibra demonstrada na temporada passada.

O clube já anunciou as contratações de Tomás Silva e Nuno Moreira, ex-Sporting B, mas relevante, sublinha o treinador, "era manter a base que tinha". "Acredito na estabilidade. Temos um grupo de jogadores com caráter muito grande. Foi com pena nossa que ivemos de ver partir jogadores que nos ajudaram a chegar até aqui. Vão chegar reforços, mas os que tenho aqui chegam perfeitamente para os nossos objetivos", diz.

O Vizela é, a par do Paços de Ferreira, um dos primeiros clubes da I Liga a iniciar os trabalhos de pré-temporada. A equipa está a treinar em Lousada, devido às obras de beneficiação que o Complexo Desportivo de Vizela está a sofrer.