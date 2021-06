Treinador Antonio Conte vai parar um ano

Nem Real Madrid, nem Tottenham. O treinador italiano Antonio Conte anunciou que vai tirar um ano sabático, depois de ter conquistado a Serie A com o Inter de Milão na época passada.

"Vou aproveitar ao máximo esta situação indesejada. Será um ano em que tentarei estudar certas situações. Vou aproveitar o período para estar com a minha família e para aprofundar o futebol que está sempre em evolução", disse, à "Rai 1".

Conte orientou o Inter de Milão nas últimas duas temporadas e deixou devido a desacordo com a direção do clube. Esteve associado ao Real Madrid e ao Tottenham, mas acabou por não assinar com nenhum dos clubes.

O técnico venceu o scudetto com o Inter de Milão, colocando ponto final na hegemonia da Juventus, clube onde tinha vencido três campeonatos no passado. Conte conta ainda com passagens pelo Bari, Arezzo, Atalanta, Robur Siena, Juventus, seleção italiana e Chelsea.